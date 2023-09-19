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Окупанти обстріляли Середино-Буду на Сумщині, двоє поранених

Також пошкоджено два приватні будинки.

Окупанти обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, поранено двох місцевих жителів.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

"19 вересня близько 11:30 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району. Унаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів, які перебували на території власних домогосподарств, – 62-річного чоловіка та 66-річну жінку. Також пошкоджено два приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.

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Нагадаємо, що 18 вересня російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області. 

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