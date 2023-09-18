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За день росіяни 37 разів обстрілювали Сумщину

Під час обстрілів було зафіксовано 171 вибух.

За день росіяни 37 разів обстрілювали Сумщину
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 18 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 171 вибух. 

Зокрема, Хотінську та Краснопільську громади обстрілювали з артилерії та мінометів, також на неї скинули з БпЛА ВОГи.

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Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, СПГ та артилерії.

Глухівську, Есманську та Зноб-Новгородську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Крім того, з артилерії та мінометів обстріляли Юнаківську, Середино-Будську та Білопільську громади.

Нагадаємо, у понеділок, 18 вересня, російські окупанти обстріляли з важкої артилерії та завдали удару БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

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