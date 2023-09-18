Бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" FPV-дроном влучили у ворожий бліндаж.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що під час аеророзвідки воїни виявили "метушню" на ворожих позиціях.

"Дочекавшись зібрання групи загарбників в одному бліндажі, прикордонники відправили туди FPV-дрон, споряджений гранатометним боєприпасом", – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що у суботу, 16 вересня близько 12:30 у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області оборонці знищили два ворожих зенітно-ракетних комплекси Бук-М3.