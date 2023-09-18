Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
ГоловнаСуспільствоВійна

Прикордонники показали, як знищили ворожий бліндаж

Дрон був споряджений гранатометним боєприпасом.

Прикордонники показали, як знищили ворожий бліндаж
Фото: Скрін з відео

Бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" FPV-дроном влучили у ворожий бліндаж.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що під час аеророзвідки воїни виявили "метушню" на ворожих позиціях.

"Дочекавшись зібрання групи загарбників в одному бліндажі, прикордонники відправили туди FPV-дрон, споряджений гранатометним боєприпасом", – додали у ДПСУ. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у суботу, 16 вересня близько 12:30 у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області оборонці знищили два ворожих зенітно-ракетних комплекси Бук-М3.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies