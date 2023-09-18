Потяги з Києва до Відня можуть затримуватись, - Укрзалізниця

Ремонт колії в Угорщині триватиме до 26 жовтня.

Потяги з Києва та Чопа до Відня можуть затримуватись, оскільки Угорщина розпочала роботи з реконструкції залізниці.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Як зазначили у компанії, ремонтні роботи в Угорщині проходитимуть у два етапи. Перший етап триватиме з 18 вересня до 26 жовтня.

"Можливі затримки поїзда №140/149 Захонь - Відень, з яким прямують наші безпересадкові спальні вагони Київ - Відень і вагон Чоп - Відень: у напрямку Відня очікується 10 хвилин затримки, а в напрямку з Відня - 30 хвилин", - уточнюють в Укрзалізниці.

При цьому на потяги Мукачево - Будапешт та Чоп - Захонь ремонтні роботи не впливатимуть.

В Укрзалізниці наголошують, що у разі прибуття поїздів з Угорщини із запізненням компанія намагатиметься скорочувати час затримки, проте зберігається ризик обмеження курсування спальних вагонів Київ - Відень до станції Будапешт-Келеті з подальшою пересадкою на Інтерсіті до Відня.

Нагадаємо, що в Україні стартував продаж електронних квитків на сполучення Мукачево-Кошице.