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У ГУР підтвердили, що Колихаєв у полоні в окупантів

Про його конкретне місце перебування нічого невідомо.

У ГУР підтвердили, що Колихаєв у полоні в окупантів

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими може підтвердити, що мер Херсона Ігор Колихаєв перебуває у російському полоні. 

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує Liga.

Про його здоров'я та конкретне місце перебування нічого невідомо.

"Те, що Росія підтвердила Червоному хресту факт утримання Колихаєва, означає, що саме Росія несе повну відповідальність за його життя та здоров'я", – заявив Юсов, додавши, що Україна має всі відповідні дані щодо цього.

На запитання, чи вносила Україна Колихаєва до списків на обмін, Юсов заявив, що робота з повернення усіх незаконно утримуваних українців триває: "Виключень ні для кого немає".

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Нагадаємо, що 5 травня 2022 року херсонський міський голова Ігор Колихаєв повідомив, що залишається в окупованому місті та працює дистанційно.

Як повідомила радниця мера Галина Ляшевська, 28 червня 2022 року у Херсоні російські військові викрали міського голову Ігоря Колихаєва.

2 березня 2023 року Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

13 вересня Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого щодо міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

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