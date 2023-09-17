Росіяни включили ексмера Херсона Колихаєва до списку полонених

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого щодо міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

Цю інформацію повідомив син Колихаєва Святослав, інформує Суспільне.

За його словами, статус офіційно підтвердили 13 вересня 2023 року.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", — сказав син полоненого міського голови.

Нагадаємо, що 5 травня 2022 року херсонський міський голова Ігор Колихаєв повідомив, що залишається в окупованому місті та працює дистанційно.

Як повідомила радниця мера Галина Ляшевська, 28 червня 2022 року у Херсоні російські військові викрали міського голову Ігоря Колихаєва.

2 березня 2023 року Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.