Суд у понеділок розгляне одну із ключових справ за позовом до ПриватБанку

Київський господарський суд 18 вересня повторно розгляне одну з двох ключових справ за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до ПриватБанку (справа № 910/12559/20).

У позові НФЗ, пов’язаний з колишніми власниками банку, вимагає припинення зобов’язань за кредитними договорами із державним ПриватБанком, які було укладено в кінці нульових та на початку 2010-х років. Ці кредити є елементами складної схеми виведення коштів, яку є предметом дослідження Канцлерського суду штату Делавер (США).

Частково цю схему з фокусом на американській нерухомості розглядає і Міністерство юстиції США, що ініціювало цивільну конфіскацію активів, придбаних за кошти, набуті злочинним шляхом.

17 травня 2023 року у справі 910/12559/20 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу банку та скасував рішення, які були ухвалені у справі. ПриватБанк наголошував на відсутності ані прав НЗФ щодо припинення кредитів, ані порушень банку щодо таких неіснуючих в українському законодавстві прав, за захистом яких звертається НЗФ.

За словами юристів ПриватБанку, колишні власники використовують рішення українських судів у цій справі, щоб спробувати саботувати судові процеси та розслідування у США.

“Цей позов є штучним і поданий НЗФ як компанією з орбіти колишніх власників банку з єдиною метою – встановити юридичні факти в судах України, щоб спробувати перешкодити розгляду позовів, ініційованих Міністерством юстиції США, завадити кримінальному розслідуванню проти колишніх власників у США, а також саботувати розгляд справи ПриватБанку в США ($685 млн плюс відсотки). Банк впевнений у своїй позиції і не припинить відстоювати справедливість”, – наголосили в ПриватБанку.

Нагадаємо, з 2020 року позичальники, пов’язані з колишніми власниками, зокрема й НЗФ подали проти ПриватБанку понад 200 позовів. Справи було об’єднано в понад 10 проваджень. У позовах міститься вимога припинити їхні кредитні договори з ПриватБанком як виконані – начебто належним чином.