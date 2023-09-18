Про наслідки поки не повідомляють.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи біля "адміністративній будівлі" ватажка проросійських бойовиків Дениса Пушиліна.

Про це повідомляють кремлівські ЗМІ та місцеві Telegram-канали.

Російське пропагандистське агентство "РИА Новости" заявило, що українські військові запустили три ракети із реактивної системи залпового вогню по центру міста о 14:50.

Про наслідки поки не повідомляють. Але росЗМІ вже почали поширювати відео, в якому Пушилін заявляє, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, 23 серпня в Донецьку вдень внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю, в якій підтримувані Росією терористи облаштували "адміністрацію". Тоді терористи заявляли, що Пушилін не постраждав.