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В окупованому Донецьку пролунали вибухи біля "адміністрації" Пушиліна

Про наслідки поки не повідомляють.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи біля "адміністрації" Пушиліна
Фото: Скріншот відео

В окупованому Донецьку пролунали вибухи біля "адміністративній будівлі" ватажка проросійських бойовиків Дениса Пушиліна.

Про це повідомляють кремлівські ЗМІ та місцеві Telegram-канали.

 Російське пропагандистське агентство "РИА Новости" заявило, що українські військові запустили три ракети із реактивної системи залпового вогню по центру міста о 14:50.

Про наслідки поки не повідомляють. Але росЗМІ вже почали поширювати відео, в якому Пушилін заявляє, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, 23 серпня в Донецьку вдень внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю, в якій підтримувані Росією терористи облаштували "адміністрацію". Тоді терористи заявляли, що Пушилін не постраждав. 

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