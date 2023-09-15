Укрзалізниця запустила продаж квитків на потяги до словацького Кошице

Від сьогодні в Україні стартував продаж електронних квитків на сполучення Мукачево-Кошице.

Про це повідомляє у Facebook Укрзалізниця.

"Тепер для подорожі поїздами Мукачево – Кошице не потрібно звертатися до міжнародних кас. Достатньо відкрити мобільний застосунок Укрзалізниці або сайт booking.uz.gov.ua, знайти необхідний поїзд, обрати бажане місце та заповнити необхідні дані", – йдеться у повідомленні.

Вартість квитка – 412 гривень за подорож у другому класі.

Компанія реалізувала продаж електронних проїзних документів завдяки тісній співпраці з колегами зі словацьких залізниць.

Нагадаємо, цього літа Укрзалізниця перевезла на міжнародних маршрутах на 48% більше пасажирів, ніж минулого.