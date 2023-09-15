Шмигаль розповів про ключові новації держбюджету на 2024 рік

"Все, що заробляємо – іде на захист держави".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про ключові новації державного бюджету на наступний рік.

За його словами, у проєкті бюджету на 2024 рік закладено зростання ВВП на 5% (у цьому році – на 2,8%). Інфляція – 10% (станом на зараз інфляція становить – 8,6%).

На безпеку на оборону передбачено 1,6 трлн гривень. "Всі кошти, що заробляє Україна, завдячуючи бізнесу, ідуть на захист держави", – заявив Шмигаль на зустрічі із журналістами.

Прем’єр-міністр додав, що на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги заклали 3 млрд гривень.

Окрім того, вперше закладені кошти на гуманітарне розмінування – 2 млрд гривень. Це початкова сума. У аграріїв взята ідея про створення ринку гуманітарного розмінування.

"Аграрії дали ідею: вони закупили через "Прозорро" послугу по гуманітарному розмінуванню аграрних земель. Вони самі визначили пріоритет - що для них найважливіше. Вони оплатили цю послугу. Їм розмінували. Ліцензіований оператор видав їм сертифікат. Вони заплатили 8 млн гривень", – розповів Шмигаль.

Він додав, що такий шлях буде відшкодовано аграріям. Ця програма створить ринок, створить попит на виробництво машин на розмінування.

За словами Шмигаля, був позитивний досвід відшкодування 25% вартості аграрної техніки українського виробництва. За таким самим принципом буде стимулюватися виробництво техніки українського виробництва – вантажної, комунальної техніки, транспорту на спецтранспорту.

У проєкті бюджету на 2023 рік вперше закладено 1 млрд гривень на індустріальні парки.

Також буде фінансуватися програма іпотечного кредитування "єОселя" через "Укрфінжитло".

За словами Шмигаля, буде впроваджена грейдова оплата праці держслужбовців. "Реформа держслужби – одна з вимог ЄС... Оклад – 70%, премія – не більше 30% від окладу по року загалом", – зазначив прем’єр-міністр.

Також буде новий впроваджений принцип перерозподілу ПДФО. В наступному розі це вагомі суми – близько 96 млрд. гривень. Частина грошей буде витрачена на "Армію дронів" і на закупівлю дронів за кордоном. Друга частина – виробництво власної військової техніки та боєприпасів.

"Вперше ми масово починаємо стимулювати виробництво українського ВПК", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що "бюджети громад залишаються не ображеними". Станом на зараз 216 млрд гривень за рахунках місцевих бюджетів залишаються у їх розпорядженні, але будуть обмеження в їх використанні. "Уряд гарантує, що бюджети громад не будуть меншими, ніж 2021 року, або дефіцитними... Загалом приріст місцевих бюджетів складе на 75 млрд гривень", – розповів прем’єр-міністр.

Також буде впроваджена реформа пенсійної системи. За словами Шмигаля, буде введена система балів для того, щоб пенсія була справедливою.

"Люди які раніше виходили на пенсію, їх пенсії піднімуться до сучасного рівня. Їх буде проіндексовано справедливо. Середня пенсія завдяки індексації перевищить 6 тис. гривень", – розповів він.

Мінімальна зарплатня, за словами прем’єра, зросте з 1 квітня до 8 тис. гривень.

"Вперше заклали зубопротезування для ветеранів. 750 млн гривень на стоматологів. Це ніби дрібниця, але з цього складається повага до ветеранів", – наголосив прем’єр-міністр.

Вперше буде витрачено 750 млн гривень на зубопротезування для ветеранів. "На стоматологів. Це ніби дрібниця, але з цього складається повага до ветеранів", – зауважив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд гривень та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд гривень.