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Цього літа Укрзалізниця перевезла на міжнародних маршрутах на 48% більше пасажирів, ніж минулого

Компанія підсумувала показники літніх міжнародних пасажирських перевезень.

Цього літа Укрзалізниця перевезла на міжнародних маршрутах на 48% більше пасажирів, ніж минулого
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Цього літа Укрзалізниця перевезла на міжнародних маршрутах на 48% більше пасажирів, ніж минулого. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“600 тис. пасажирів перевезла Укрзалізниця в міжнародному сполученні впродовж літа 2023 року. Це на 48% більше аналогічного показника 2022 року”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у червні-серпні цього року з України подорожувало 310 тис. пасажирів, а до України — 290 тис. пасажирів.

Нагадаємо, Укрзалізниця восени запустить новий поїзд сполученням Рава-Руська – Варшава. Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки.

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