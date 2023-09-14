Цього літа Укрзалізниця перевезла на міжнародних маршрутах на 48% більше пасажирів, ніж минулого.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“600 тис. пасажирів перевезла Укрзалізниця в міжнародному сполученні впродовж літа 2023 року. Це на 48% більше аналогічного показника 2022 року”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у червні-серпні цього року з України подорожувало 310 тис. пасажирів, а до України — 290 тис. пасажирів.

Нагадаємо, Укрзалізниця восени запустить новий поїзд сполученням Рава-Руська – Варшава. Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки.