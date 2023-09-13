В Україні знову зростає попит на генератори та зарядні станції

Цьогоріч українці ще влітку почали активно готуватися до можливих перебоїв з енергопостачанням в осінньо-зимовий період. В результаті продажі енергогенерувального обладнання в Україні знову зростають.

Минулого року пік продажів енерготоварів припав на другу половину осені, коли почалися масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру країни та віялові відключення світла. Українська влада вже попередила, що цьогоріч країна-агресор планує нові обстріли об'єктів енергетики, тож населення почало активно готуватися до осінньо-зимового періоду вже в серпні.

У результаті продажі генераторів у мережі торговельних центрів Епіцентр в минулому місяці зросли майже на 80% у порівнянні з аналогічним періодом 2022-го. Найбільше українці купують побутові бензинові генератори, на які припадає понад 70% продажів. А найпопулярнішими за потужністю є агрегати на 2,5-3 кВт, які дають змогу забезпечити освітлення будинку та роботу деяких електричних приладів. Разом з тим, цьогоріч значно зросли продажі (у 7 разів) більш потужних генераторів на 4-5,5 кВт.

«Минулого року ніхто в країні не міг спрогнозувати ситуацію з енергопостачанням. Споживачі не розуміли, генератори якої потужності їм необхідні, тому купували найбільш ходові агрегати на 2,5-3 кВт. Цьогоріч все більше українців готуються якісніше, купуючи потужніші генератори, які здатні забезпечувати роботу насосів, обігріву та побутової техніки», - пояснює директорка напрямку «Автогрупа та інструменти» мережі Епіцентр Ольга Ющенко.

Для забезпечення електроенергії в багатоквартирних будинках споживачі все частіше звертають увагу на портативні зарядні станції. У серпні цього року їхні продажі в мережі Епіцентр в понад 25 разів перевищували обсяги реалізації серпня 2022-го. Втім, настільки суттєва динаміка зростання пов'язана і з тим, що це відносно нова для України товарна категорія, про яку ще рік тому мало хто знав.

«Сьогодні, окрім найбільш популярного бренду EcoFlow, на українському ринку представлені десятки інших торгових марок, які також користуються великим попитом. Серед іншої електроніки можна відзначити збільшення обсягів реалізації сушарок для фруктів та овочів, що може свідчити про бажання українців запастися продуктами харчування з тривалим терміном зберігання. Також, за нашими очікуваннями, з приходом холодів в Україні знову почнуть зростати продажі електронних ковдр, як це відбувалося торік», - говорить директор центрів техніки “ЦеТе” мережі Епіцентр Олександр Величко.

Попри новий сплеск попиту на енергогенерувальні товари, їхнього суттєвого дефіциту в країні не очікується. Зараз на українському ринку зберігаються значні запаси цієї продукції, адже на фоні сплесків попиту минулого року багато компаній завезли в країну великі партії товару, які так і не були розпродані. Що стосується нинішніх цін, то вони суттєво нижчі за попередній осінньо-зимовий період. У 2022-му основними факторами подорожчання стали не тільки дефіцит товару в країні, але й складнощі з логістикою, викликані блокуванням морського та авіасполучення. В результаті учасникам ринку довелося закуповувати більш дороговартісні товари у європейських постачальників, які закладали в ціну свій відсоток.

«Навесні цього року, коли в Україну почали надходити прямі поставки з Китаю і ринок наситився товаром, ціни також суттєво впали і залишаються стабільними навіть зараз, коли ми знову фіксуємо зростання продажів. Враховуючи насиченість ринку товаром вважаємо, що зараз передумови для суттєвого зростання цін на енергогенерувальні товари в Україні відсутні. Проте в умовах повномасштабної війни ситуація в країні може швидко змінюватися», - додає Ольга Ющенко.

В компанії прогнозують, що найближчим часом українці продовжать готуватися до зими, тож попит на енергогенерувальні товари буде залишатися на відносно високому рівні. Водночас подальший рівень продажів буде напряму залежати від ситуації в українській енергетиці.