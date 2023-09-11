Готівка без комісії за кордоном із ZEN MasterCard

Пластикова картка від сервісу ZEN.COM — це ваша можливість знімати готівку будь-де за кордоном без прихованих платежів. Чому ZEN MasterCard настільки зручна та чому варто скористатися її можливостями — читайте далі.

Чого очікувати від ZEN MasterCard

Класична фізична картка використовується для зняття готівки в банкоматах або для оплати покупок (товарів та послуг) в офлайн-магазинах. Кожний користувач отримує віртуальну картку після того, як завантажить мобільний застосунок та зареєструється в сервісі. ZEN MasterCard прив'язана до єдиного мультивалютного рахунку, в рамках якого можна здійснювати банківські операції з 29+ валютами.

Користуватися картою досить просто, адже вона єдина для всіх валют та дозволяє знімати кошти готівкою без комісії. Проте не забудьте врахувати обмеження, які встановлені вашим тарифом обслуговування. Детальніше про ці ліміти та ціну кожного тарифу читайте на офіційному сайті — zen.com.

Єдина картка для всіх валют — це ідеальний варіант для подорожей: не потрібно тримати в голові купу пін-кодів. До того ж гроші з нею можна зняти у будь-якій країні світу без комісії.

Що особливого в ZEN MasterCard

Сервіс ZEN.COM працює з користувачами в рамках трьох тарифних планів. В них закріплені й ліміти на зняття готівки. Наприклад, можна знімати до 5000 євро протягом однієї доби. Ці обмеження прив'язані не до рахунку, а до картки. Окрім цього, обмеження можуть встановлюватися на конкретні банкомати.

Якщо однієї картки вам недостатньо, замовте 1, 2 або навіть 3 додатково. На їх виготовлення та доставлення знадобиться до 7 робочих днів. Доставка — в межах країн Європейської економічної зони.

Який захист встановлено на ZEN MasterCard

Як захист картки від посягань шахраїв використовується сертифікат Digital First. З ним ми можемо гарантувати максимальну безпеку для реквізитів та персональних даних власника картки. Навіть у разі втрати картки ви можете не хвилюватися, що нею хтось скористається.

Основні реквізити — термін дії, номер та CVС-код — відображаються тільки в мобільному застосунку ZEN.COM, а не на фізичній карті.

Як поповнювати картки ZEN MasterCard

Щоб поповнити ZEN MasterCard, виберіть найзручніший для себе спосіб:

● грошовий переказ із MasterCard або VISA (в тому числі через віртуальний гаманець Apple Pay, Google Pay);

● грошовий переказ з одного банківського рахунку на інший (в Україні чи з-за кордону);

● внесення готівки через термінал (мережа Planet Cash, яка має понад 1000 терміналів у Польщі) чи онлайн (за допомогою сервісу Paysafecash);

● грошовий переказ з іншої валютної картки українського банку (можливий тільки на території України).

Для зарахування коштів на картку потрібно лише кілька секунд. Одразу після того, як гроші надходять на рахунок, ними можна користуватися (знімати в банкоматі чи сплачувати ними покупки). Поповнити та зняти гроші можна у 29+ валютах без додаткових комісій. Більше інформації про ZEN MasterCard та зняття готівки — на zen.com.