Німеччина збільшує гумдопомогу Україні і підтримає зведення вітрової електростанції в Чорнобилі

Берлін збільшує на 20 млн євро розмір гуманітарної допомоги для України.

Про це на спільній пресконференції із главою МЗС України Дмитром Кулебою заявила міністерка оборони Німеччини Анналена Бербок.

У цьому році загальний обсяг гуманітарної допомоги від ФРН сягне 380 млн євро.

Також Німеччина долучається до відбудови України та підтримує зведення об'єктів відновлювальної енергетики. Зокрема, один із них - будівництво вітрової електростанції у зоні відчуження. Як зауважила Бербок, це щоб Чорнобильська АЕС була "не лише символом найгіршої катастрофи в атомній енергетиці".

Нагадаємо, Німеччина нещодавно схвалила найамбітніший в історії країни план з розширення відновлюваної енергетики. Новою метою ФРН є забезпечення частки відновлюваної енергії на рівні 80% до 2030 року.

Нині глава німецького МЗС відвідала електропідстанцію, що розташована приблизно за 50 км від центру Києва.