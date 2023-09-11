Голова МЗС Німеччини відвідала електропідстанцію біля Києва

Ця станція кілька разів була уражена російськими ракетами і безпілотниками.

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого спочатку таємного візиту в Україну відвідала електропідстанцію, що знаходиться приблизно за 50 км від центру Києва

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

На місці Бербок розповіли про зусилля українського уряду, спрямовані на забезпечення енергопостачання країни напередодні наближення зими.

Віцепрем'єр-міністр, відповідальний за реконструкцію, Олександр Кубраков показав Бербок ділянку площею близько 40 гектарів. З потужністю близько 2 000 мегават вона відповідає за значну частину електропостачання регіону.

Ця станція кілька разів була уражена російськими ракетами і безпілотниками-камікадзе, поставленими з Ірану. Серйозна атака з використанням декількох безпілотників відбулася напередодні Нового року. Частина об'єктів на майданчику була зруйнована і з тих пір відбудована заново. Навколо заводу були встановлені високі сітки для перехоплення низьколітаючих дронів.

Нагадаємо, що Бербок прибула до Києва потягом рано вранці. Це - її четвертий візит із початку російської агресії.