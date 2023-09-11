Головне за ніч та ранок. Понеділок, 11 вересня

Уранці 11 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Раніше у Повітряних силах заявили, що до міста наближається група ударних дронів.

Згодом голова Ради оборони міста Олександр ВілкулВілкул повідомив, що місто зазнало двох атак. "Було два комбінованих удари із застосуванням ракет та Шахедів. Головне – без втрат", – повідомив він.

Уночі і вранці на території Криворізького району та міста Кривий Ріг силами ПВК "Схід" було знищено 11 БПЛА.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав пʼятьох ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ураження восьми артилерійським засобам противника.

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в РФ та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що впродовж минулої доби, 10 вересня, Збройні сили знищили понад 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворожої армії склали близько 269 210 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони зайняли частину Опитного Донецької області. Впродовж тижня захисники мали частковий успіх в районі Новомайорського, закріплюються.

На півдні тривають наступальні дії. Захисники стикаються з серйозними перепонами з боку ворога, але подекуди вже прорвана перша лінія оборони і вони рухаються далі, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ефірі телемарафону.

"За минулий тиждень півтора кілометра звільнено. І тут некоректно говорити багато це чи мало, тому що перед Збройними силами стоять численні задачі, це не тільки просування, а й ослаблення ворога", – пояснила вона.

На півдні оборонці мали успіх на півдні від Роботиного і на захід від Вербового. На сході України є напрямки, де наступає ворог, і напрямки, де наступають Сили оборони.

РФ за добу била по девʼяти областях України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Постраждали Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Донецька області.

Докладніше - в новині.

Уранці 11 вересня до Києва з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Після прибуття Бербок заявила, що "Україна захищає свободу і всіх нас з величезною мужністю та рішучістю". "Так само, як Україна стоїть за нас, вона може покластися на нас", – сказала вона.

Голова МЗС ФРН зазначила, що наразі в ЄС готується рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. "Результати судової реформи (в Україні – ред.) та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антиолігархічного закону та боротьба з корупцією", – наголосила вона.

Бербок додала, що триває підготовка до зими в Україні, тому у Берліні хочуть ще тісніше пов'язати європейську енергетичну мережу з українською.

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