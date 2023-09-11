Захисники звільнили частину Опитного Донецької області

Сили оборони зайняли частину Опитного Донецької області. Протягом тижня захисники мали частковий успіх в районі Новомайорського, закріплюються.

На півдні тривають наступальні дії. Захисники стикаються з серйозними перепонами з боку ворога, але подекуди вже прорвана перша лінія оборони і вони рухаються далі, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ефірі телемарафону.

"За минулий тиждень півтора кілометра звільнено. І тут некоректно говорити багато це чи мало, тому що перед Збройними силами стоять численні задачі, це не тільки просування, а й ослаблення ворога", – пояснила вона.

На півдні оборонці мали успіх на півдні від Роботиного і на захід від Вербового. Минулого тижня захисники завдали 79 ударів по місцях компактного скупчення ворога, знищили 15 пунктів управління та понад 30 складів боєприпасів на південному та східному фронті.

На сході України є напрямки, де наступає ворог, і напрямки, де наступають Сили оборони.

Росіяни наступають на Купʼянському, Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Вони мають на меті вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

"Наші збройні сили дуже потужно ворога там зупиняють, але це все дається ціною боїв", – наголосила вона.

Маляр додала, що минулого тижня ворог намагався атакувати в районі Сенківки Харківської області. ЗСУ завдали шкоди і особовому складу, і техніці росіян, і зараз вони перегруповуються та не полишають планів наступу. ЗСУ готуються до відсічі.

На Лиманському напрямку теж були запеклі бої. Ворог вів наступ, але безуспішно. Росіяни намагалися рухатися в районах Берестового (Харківська область), Новоселівського та Новоєгорівки (Луганська).

На Бахмутському напрямку – напрямку наступу ЗСУ – Сили оборони мали успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Є просування вперед. За минулий тиждень звільнена територія склала близько двох квадратних кілометрів, а за весь час наступу під Бахмутом звільнено 49 квадратних кілометрів.

Минулого тижня росіяни намагалися штурмувати наші позиції у районах Залізнянського, Оріхово-Василівки та в біля населеного пункту Богданівка, але безуспішно – ЗСУ не дають ворогу реалізовувати їхні плани.

На Авдіївському та Марʼїнському напрямках постійно тривають запеклі бої. Росіяни вже практично знищили там всю інфраструктуру та будівлі Марʼїнки та Авдіївки, але вони не можуть взяти під контроль ці населені пункти. У них є артилерія і вони можуть нею стріляти, але зайти до населених пунктів і взяти їх під контроль їм не вдається.

Нагадаємо, що захисники проводять наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському, а також Купʼянському намагається наступати ворог.