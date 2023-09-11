​Зеленський про вбивство Росією іноземних волонтерів: "Обстріл показав, на скільки близькою є війна для всіх у світі"

Президент наголосив, що це було пряме влучання з ПТРК.

Президент Володимир Зеленський вважає, що загибель двох іноземних волонтерів і поранення ще двох внаслідок влучання російської ракети в їхній автомобіль у місті Часів Яр підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для світу.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним. Ще двоє волонтерів доставлені в лікарні Дніпра – це громадянин Німеччини Мавік Рубен та громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога", - розповів президент.

Він наголосив, що цей російський обстріл "підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх у світі, хто справді цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обов’язком людства зупинити терор і перемогти зло".

Нагадаємо, що біля прифронтового міста Часів Яру на Донеччині під обстріл росіян потрапили волонтери організації Road2Relief (Дорога допомоги).