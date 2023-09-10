Росіяни протягом дня 24 рази обстріляли Сумщину, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 24 вибухи прикордоння. Зафіксовано 123 вибухи.

Про це повідомила Суумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади.

Есманська громада: ворог бив з міномету (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (26 вибухів). Також з території рф були авіаудари з літаків та гелікоптерів (13 ракет) та 12 НАР.

Новослобідська громада: був мінометний обстріл (1 вибух). Пошкоджено вишку мобільного зв'язку.

Зноб-Новгородська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (11 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (13 вибухів) та мінометів (12 вибухів).

Шалигинська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі та вранці на Сумщині росіяни здійснили пʼять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигинська та Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 205 вибухів з мінометів, артилерії та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська Юнаківська, Білопільська громади. Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.