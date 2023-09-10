Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено 69-річну жінку

Росіяни близько 17:30 ударили по Херсону, в результаті поранення отримала літня жінка.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

“Близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка. Їй на допомогу прямує "швидка", - йдеться в повідомленні.

Уранці російська армія обстріляла центр міста. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали освітній заклад та житловий будинок.

Нагадаємо, 1 вересня внаслідок обстрілу Херсона загинув чоловік.