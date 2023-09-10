New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
​Дрони і Міноборони. Три швидкі кроки, щоб скресла крига
​Дрони і Міноборони. Три швидкі кроки, щоб скресла крига
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
У Києві попрощалися із науковцем, релігієзнавцем та колишнім полоненим Ігорем Козловським
У Києві попрощалися із науковцем, релігієзнавцем та колишнім полоненим Ігорем Козловським
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено 69-річну жінку

Постраждаду госпіталізували.

Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено 69-річну жінку
Ілюстративне фото
Фото: МВС України

Росіяни близько 17:30 ударили по Херсону, в результаті поранення отримала літня жінка.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

“Близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка. Їй на допомогу прямує "швидка", - йдеться в повідомленні.

Уранці російська армія обстріляла центр міста. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали освітній заклад та житловий будинок.

Нагадаємо, 1 вересня внаслідок обстрілу Херсона загинув чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies