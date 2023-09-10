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Унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано чотири людини

Одну людину госпіталізовано до лікарні.

Унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано чотири людини
Фото: vikna.tv

Унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано чотири людини. Одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою та травмами кінцівок. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Інші отримали незначні травми. Життю та здоровʼю людей нічого не загрожує. 

Крім того, стало відомо про збільшення кількості пошкоджених обʼєктів. Так, наразі в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках. 

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Зокрема, вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають. Власникам обʼєктів надається вся необхідна допомога.

Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно вибиті вікна та двері. 

Нагадаємо, внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Усі екстрені служби прибули на місце події та працюють. Також виникло загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовують.

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