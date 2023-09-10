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На окупованих територіях підліткам без паспорта РФ не дозволяють записуватися у спортивні секції

Окупанти мотивують це тим, що без паспорта спортсмена не можуть заявити на змагання. 

На окупованих територіях підліткам без паспорта РФ не дозволяють записуватися у спортивні секції
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни на окупованих територіях України відмовляють підліткам без російського паспорта у відвідувані спортивних секцій.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Росіяни тиснуть на дітей, аби ті отримували червону макулатуру й погрожують відмовити їм у занятті спортом в іншому випадку”, − йдеться у повідомленні. 

Відповідно до нових правил, підлітки, яким виповнилось 14 років, мають отримати паспорт Росії, аби їх допустили до занять спорту у СДЮШОР.

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Окупанти мотивують це тим, що без паспорта спортсмена не можуть заявити на змагання. 

Нагадаємо, в низці населених пунктів на ТОТ зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорт РФ, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах. Також учням на окупаційних територіях погрожують не давати атестати без російського паспорта.

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