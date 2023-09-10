Головне за ніч та ранок. Неділя, 10 вересня

Нічна атака ударних дронів на Київ, 26 знищених ворожих БпЛА, понад 30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, наслідки потужного землетрусу в Марокко.

Цієї ночі росіяни запустили по Київській області 33 ударні безпілотники Shahed-136/131. Запуск відбувся з північного напрямку – території російського Курська.

Сили оборони знищили 26 БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

"Уночі 10 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з північного напрямку (Курськ – рф). Зафіксовано пуски 33 «шахедів» у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131", – йдеться у повідомленні.

На столицю ударні дрони йшли групами із різних напрямків.

"Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. Наразі відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються. Подякуйте хлопцям і дівчатам з ППО за відмінну роботу. А краще слів – знайдіть їхні збори і задонатьте. Підтримуйте воїнів кожного дня!" – написав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За даними мера Києва Віталія Кличка, падіння зафіксували, крім Шевченківського, в Соломʼянському та Подільському районах. У Соломʼянському, за його словами, уламки горіли на дорозі, в Подільському у людини діагностували гостру реакцію на стрес.

ДСНС у повідомленні про ліквідацію наслідків атаки Соломʼянський район не згадала, натомість зазначила, що в Святошинському уламки впали на столи і лавки для кемпінгу.

У Шевченківському внаслідок падіння уламка у 25-поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.

У Подільському пошкоджено авто, дорожні знаки і тролейбусні лінії.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Минулої доби ворог завдав двох ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Авіація Сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено шість артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 вересня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022-го по 10 вересня 2023 року орієнтовно склали 268 630 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 490 окупантів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин та 22 артилерійських системи.

Про інші втрати противника – в новині.

У Київській області вночі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сільраду, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також обстрілів зазнали Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, Харківська, Донецька та Запорізька області.

Докладніше – в новині.

Унаслідок потужного землетрусу в Марокко загинули щонайменше 2012 людей. Пошуково-рятувальна операція триває у віддалених регіонах, тож кількість жертв може зрости.

Землетрус магнітудою в 6,8 балів став найбільшим для Північної Африки за 120 років. За даними міністерства внутрішніх справ, станом на ранок відомо про 2012 жертв, переважно – в Марракеші та пʼяти провінціях біля епіцентру землетрусу. Ще щонайменше 2059 людей поранені, з них 1404 – у критичному стані.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що понад 300 тисяч людей постраждали від потужних поштовхів по всій країні.

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