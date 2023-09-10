У Київській області вночі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сільраду, – ОВА

Київська область вночі зазнала атаки ударними БПлА. Повітряна тривога тривала більше трьох годин. За попередньою інформацією, постраждав інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Вибуховою хвилею у різних громадах пошкоджені приватні будинки, приміщення школи, дитячого садочка, селищної рад, реабілітаційного центру. Крім того, виникло загорання лісової підстілки, пожежі оперативно ліквідовують.Всі екстренні служби працюють на місці події. У Києві внаслідок падіння знищених БпЛА в кількох районах пошкоджень зазнали авто, дорожнє полотно. Також пошкоджена квартиру в багатоповерхівці. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській області ворог бив за добу девʼять разів (70 вибухів). Обстріли по Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах. Через обстріл із міномету поранено жителя села Костобобрів. Пошкоджено житловий будинок.

У Дніпропетровській вчора за день російська армія цілила по Нікопольському району чотири рази. Обстрілювала її з важкої артилерії та скидала боєприпаси з безпілотника. Дісталося Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджене комунальне підприємство. Люди не постраждали. Протягом ночі агресор тричі відкривав вогонь по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло з десяток снарядів. Понівечене комунальне підприємство. Загиблих та поранених немає.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили пʼять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигинська та Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 205 вибухів з мінометів, артилерії та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська Юнаківська, Білопільська громади. Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

У Луганській вчора атак з неба зазнали райони Новоселівського та Білогорівки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білогорівка та Діброва. За добу противник здійснив 147 обстрілів (551 снаряди).

У Харківській на Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районі Берестового Куп'янського району. Ворог завдав удару керованою авіабомбою по Ізюмському, пошкоджено будівлі ТОВ "Агрофірма Ізюмське". Двічі ворог обстрілював Куп’янськ, пошкоджено будинок, сталися пожежі. У Терновій під час косіння трави 61-річний громадянин наступив на вибуховий пристрій "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням.

У Запорізькій ворог гатив по 24 містах та селах області, зафіксовано 96 ударів. Обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктах.Рашисти здійснили 3 ракетні удари по Широкому й Трудовому, 3 РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці, вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БПЛА Чарівне, Полтавку, Степове та П'ятихатки. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Донецькій минулої доби під вогнем рашистів – 10 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Зарічне, Курдюмівка, Нью-Йорк, Галицинівка, Іванівське, Катеринівка, Кліщіївка, Шахтарське.Пошкоджено чотири житлових будинки, навантажувальна рампа підприємства, цех ПрАТ "АКХЗ", два цивільних автомобіля. На Донеччині за добу: троє загиблих, шестеро поранених.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 54 обстріли (247 снаряди), рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Сонячного Херсонської міської територіальної громади загинув 48-річний чоловік.

Нагадаємо, протягом доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень. Уночі росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. ППО збила 36 із 33.