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Щонайменше 2012 людей загинули внаслідок землетрусу в Марокко

Кількість жертв може зрости, оскільки пошукова операція триває. 

Щонайменше 2012 людей загинули внаслідок потужного землетрусу в Марокко. Пошуково-рятувальна операція триває у віддалених регіонах, тож кількість жертв може зрости, пише The Guardian.

Землетрус магнітудою в 6,8 балів став найбільшим для Північної Африки за 120 років. За даними міністерства внутрішніх справ, станом на ранок відомо про 2012 жертв, переважно – в Марракеші та пʼяти провінціях біля епіцентру. 

Ще щонайменше 2059 людей поранені, з них 1404 – у критичному стані. 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що понад 300 тисяч людей постраждали від потужних поштовхів по всій країні.

У Марракеші, в старому місті, яке є обʼєктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обвалилися деякі будівлі. Знаменита міська мечеть Кутубія 12-го століття зазнала пошкоджень, але масштаби невідомі. Згідно з початковими повідомленнями, частина мінарету, який височів над Джемаа-ель-Фна, ринковою площею та туристичним центром, обвалилася, поранивши двох людей.

Збройні сили Марокко розгортають рятувальні групи, щоб забезпечити постраждалі райони чистою питною водою, продуктами харчування, наметами та ковдрами. Міністр внутрішніх справ Марокко спробував заспокоїти громадськість заявою, що "державна влада продовжує мобілізувати всі необхідні людські та матеріально-технічні ресурси, щоб розгорнути спеціалізовані підрозділи швидкого реагування, включаючи пошуково-рятувальні групи".

Окремо марокканські військові оголосили, що король Мухаммед VI дозволив збройним силам країни втрутитися та контролювати зусилля з надання допомоги.

Землетрус відбувся у пʼятницю. Про перші наслідки повідомили вранці суботи – попередні дані були про близько 300 жертв, але під час пошукової операції їх кількість зросла в рази. 

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