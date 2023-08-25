Учора у Чернівецькій області стався землетрус

У четвер 24 серпня о 22:29 за київським часом Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Балківці у Чернівецької області. Магнітуда землетрусу становила 1,6, глибина – 7 км.

Про це повідомляє сайт Головного центру спеціального контролю.

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", – йдеться у повідомленні.

Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 21 січня 2023 року. Його магнітуда становила 3,1 за шкалою Ріхтера.