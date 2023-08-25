Окупанти активно переміщають живу силу через захоплений Маріуполь в напрямку Бердянська та Розівки Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо активне переміщення окупантів в бік Бердянська та в бік Розівки. Незвично велика кількість паливозаправників на Бердянськ", – написав він.

Андрющенко додав, що вперше за літо вантажівки з живою силою ворога їдуть через Маріуполь в напрямку Волновахи.

Раніше керівниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк говорила, що через великі втрати особового складу російська армія перенаправляє підрозділи з Херсонського на Запорізькій напрямок. Через потужну контрбатарейну боротьбу на Запорізькому напрямку російські військові потребують більше резервів.

Оскільки логістика глобально по регіону ускладнена, вони намагаються маневрувати силами, які вже накопичені на цій ділянці.