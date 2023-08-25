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Жителі окупованих територій Запоріжжя не можуть оплатити комунальні послуги без паспорта РФ

Окупанти посилюють тиск на місцеве населення.

Жителі окупованих територій Запоріжжя не можуть оплатити комунальні послуги без паспорта РФ
Фото: EPA/UPG

Росіяни посилюють тиск на жителів окупованих територій Запорізької області з вимогою отримувати паспорти РФ.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Для проведення примусової паспортизації серед іншого вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.

"З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням", – йдеться у зведенні.

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Нагадаємо, росіяни погрожують учням шкіл від 14 років на окупованих територіях не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.

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