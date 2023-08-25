Жителі окупованих територій Запоріжжя не можуть оплатити комунальні послуги без паспорта РФ

Росіяни посилюють тиск на жителів окупованих територій Запорізької області з вимогою отримувати паспорти РФ.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Для проведення примусової паспортизації серед іншого вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.

"З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, росіяни погрожують учням шкіл від 14 років на окупованих територіях не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.