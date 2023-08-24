На Харківщині внаслідок російського обстрілу виникла пожежа

Російські окупаційні війська обстріляли з артилерії приватний сектор м. Вовчанськ у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок російських обстрілів біля приватного сектору загорілася суха трава та дерев'яна електроопора.

“Загальна площа пожежі склала близько 2 га. Крім того, були пошкоджені приватні житлові будинки та споруди місцевого агропідприємства”, - зазначили в ДСНС.

Бійці ДСНС гасили пожежу під постійними ворожими обстрілами.

За попередніми даними, внаслідок цього удару росіян жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому і поранили чотирьох жительок. Ще один ворожий боєприпас влучив в адмінбудівлю, біля якої загорілися два авто.