Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Тисячі порізів
Тисячі порізів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
ГоловнаСуспільствоПодії

Єрмак і радник Байдена обговорили першочергові оборонні потреби України

Також ішлося про формулу миру та безпекові гарантії для нашої держави.

Єрмак і радник Байдена обговорили першочергові оборонні потреби України
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті та дії українських військ. Також сторони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Глава ОПУ подякував за лідерство США у коаліції винищувачів та рішення для старту навчань українських пілотів, що відкривають шлях до отримання нашою державою сучасних бойових літаків.

Під час розмови йшлося про важливість формули миру й переговорів про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України. 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, днями Джейк Салліван сказав, що не погоджується з твердженням, нібито війна в Україні зайшла в глухий кут.

Тим часом речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США готові підтримати підготовку на винищувачах F-16 для українських пілотів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies