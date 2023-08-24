Єрмак і радник Байдена обговорили першочергові оборонні потреби України

Також ішлося про формулу миру та безпекові гарантії для нашої держави.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті та дії українських військ. Також сторони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Глава ОПУ подякував за лідерство США у коаліції винищувачів та рішення для старту навчань українських пілотів, що відкривають шлях до отримання нашою державою сучасних бойових літаків.

Під час розмови йшлося про важливість формули миру й переговорів про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України.

Нагадаємо, днями Джейк Салліван сказав, що не погоджується з твердженням, нібито війна в Україні зайшла в глухий кут.

Тим часом речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США готові підтримати підготовку на винищувачах F-16 для українських пілотів.