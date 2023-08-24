Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Тисячі порізів
Тисячі порізів
ГоловнаСуспільствоВійна

Норвегія надасть Україні обладнання для розмінування

Російські військові замінували великі території щоб протидіяти українському наступу.

Норвегія надасть Україні обладнання для розмінування

Уряд Норвегії погодив передачу Україні обладнання для розмінування, оскільки Збройні сили потребують засоби для прориву через мінні поля.

Про це йдеться на сайті Уряду Норвегії.

"Норвегія продовжуватиме підтримувати оборонну боротьбу України проти Росії стільки, скільки буде необхідно. Зараз Україна терміново потребує більшої військової та матеріальної підтримки. Україна має нагальну потребу в матеріалах для прориву через мінні поля. Цією пожертвою Норвегія робить важливий і необхідний внесок у боротьбу України проти російського вторгнення", – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Уряд Норвегії зазначає, що російські війська встановили великі мінні поля для протидії українським наступальним силам.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, уряд Норвегії вирішив надати Україні зенітні ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Також сьогодні норвезький телеканал з посиланням на анонімне джерело повідомив, що Норвегія вирішила стати третьою країною, яка погодилася надати Україні винищувачі F-16. Офіційних підтверджень поки немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies