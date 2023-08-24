Норвегія надасть Україні обладнання для розмінування

Уряд Норвегії погодив передачу Україні обладнання для розмінування, оскільки Збройні сили потребують засоби для прориву через мінні поля.

Про це йдеться на сайті Уряду Норвегії.

"Норвегія продовжуватиме підтримувати оборонну боротьбу України проти Росії стільки, скільки буде необхідно. Зараз Україна терміново потребує більшої військової та матеріальної підтримки. Україна має нагальну потребу в матеріалах для прориву через мінні поля. Цією пожертвою Норвегія робить важливий і необхідний внесок у боротьбу України проти російського вторгнення", – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Уряд Норвегії зазначає, що російські війська встановили великі мінні поля для протидії українським наступальним силам.

Нагадаємо, уряд Норвегії вирішив надати Україні зенітні ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Також сьогодні норвезький телеканал з посиланням на анонімне джерело повідомив, що Норвегія вирішила стати третьою країною, яка погодилася надати Україні винищувачі F-16. Офіційних підтверджень поки немає.