Заступник командира військової частини у Львівській області примушував підлеглих будувати йому хату

Під час обшуків виявили понад $14 000 та 1300 євро готівкою.

Заступника керівника військової частини викрили на примусі щодо підлеглих будувати йому будинок. Підполковник використав своє службове становище в особистих цілях та залучив на постійній основі солдатів до будівництва власного приватного будинку у Яворівському районі Львівської області.

Правоохоронці виявили у службовий час на об'єкті сімох солдатів – під час безпосереднього виконання ними робіт. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Підозрюваного затримали. Йому оголошена підозра в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

"Під час санкціонованих обшуків виявлено будівельне обладнання, документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність військового, мобільні телефони, а також 14 600 доларів США та 1300 євро готівки", – зазначили в повідомленні.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави та відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, що в Україні за розпорядженням президента вирішили звільнити всіх обласних воєнкомів. Це рішення ухвалено через масові факти корупції.