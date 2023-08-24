На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинув тракторист

Російська армія вбила аграрія у Херсонській області.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював в полі поблизу Широкої балки. Чоловік отримав важкі поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог бив по Херсону та селу Миколаївка Херсонської області. Внаслідок ворожих атак в обласному центрі поранені троє людей, серед них – дитина. У Миколаївці поранення середньої тяжкості дістав чоловік.