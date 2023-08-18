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На Львівщині двоє військових вибивали гроші у демобілізованого бійця

Наразі суд взяв їх під цілодобовий домашній арешт.

На Львівщині двоє військових вибивали гроші у демобілізованого бійця

У Львівській області викрили двох військових, які підозрюються у вимаганні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані вимагали кошти від демобілізованого бійця ЗСУ, які, на їхню думку, він їм заборгував. Водночас вони здійснювали морально-психологічний тиск та вчинили над ним фізичне насильство.

Задокументовано два епізоди вимагання коштів, які вони відібрали у жителя Львівщини, спершу 21 тис. грн, а згодом – ще 56 тис. грн.

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Затримали підозрюваних під час отримання другої частини коштів.

Наразі суд взяв їх під цілодобовий домашній арешт, яку спецпрокурори оскаржують в апеляційній інстанції. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Нагадаємо, у Київській області колишні поліцейські-борці з наркозлочинністю змінили діяльність на гуртовий продаж наркотиків за кордон. Злочинна група виготовляла промислові об’єми психотропних речовин.

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