Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу від США на передачу Україні F-16

Терміни надання літаків ще не визначені.

Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу від США на передачу Україні винищувачів F-16.

Про це пише Європейська правда.

За словами глави МЗС Данії Ларса Люкке Расмуссена, данія отримала "дружню відповідь" на свій запит.

"Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною і Ентоні Блінкеном, який ґрунтується на тому, що міністр оборони і я звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти", – зазначив він в коментарі телеканалу TV 2.

Расмуссен додав, що терміни передачі Україні винищувачів ще не визначені.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра назвав дозвіл США на надання Україні F-16 "важливою подією" для України.

We welcome Washington's decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. 🇺🇸🇳🇱🇺🇦 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023

"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Щиро дякуємо Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю", – написав він у соцмережі Х (колишній Twitter).

Хукстра зазначив, що тепер питання F-16 для України продовжать обговорювати з європейськими партнерами.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на джерело повідомило, що Сполучені Штати схвалили надання винищувачів F-16 Україні з Данії та Нідерландів відразу після завершення навчання українських пілотів.