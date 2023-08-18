Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Судитимуть мешканку Херсона, яка отримала російське посвідчення журналіста

Вона публічно заявляла, що підтримує інтеграцію області до Росії.

Прокурори Херсонської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки, яка пропагувала окупаційний режим.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Справу відкрито за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Під час тимчасової окупації Херсона обвинувачена почала активно пропагувати кремлівський режим. Вона вступила до “Медіашколи”, на базі новоствореної окупаційною владою телерадіокомпанії “Таврія”. У ролі кореспондентки, вона проводила інтерв’ю з прихильниками “русского мира”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також після отримання посвідчення від “Спілки журналістів Росії” обвинувачена публічно заявляла, що підтримує інтеграцію області до Росії.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора повідомили про затримання працівниць “Миколаївобленерго”, які заперечували існування України і підтримували напад Москви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies