Судитимуть мешканку Херсона, яка отримала російське посвідчення журналіста

Вона публічно заявляла, що підтримує інтеграцію області до Росії.

Прокурори Херсонської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки, яка пропагувала окупаційний режим.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Справу відкрито за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Під час тимчасової окупації Херсона обвинувачена почала активно пропагувати кремлівський режим. Вона вступила до “Медіашколи”, на базі новоствореної окупаційною владою телерадіокомпанії “Таврія”. У ролі кореспондентки, вона проводила інтерв’ю з прихильниками “русского мира”.

Також після отримання посвідчення від “Спілки журналістів Росії” обвинувачена публічно заявляла, що підтримує інтеграцію області до Росії.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора повідомили про затримання працівниць “Миколаївобленерго”, які заперечували існування України і підтримували напад Москви.