Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоВійна

З Куп'янського району евакуювали понад 500 людей

На місці працюють понад 14 волонтерських організацій. 

З Куп'янського району евакуювали понад 500 людей
Фото: t.me/synegubov

Тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп'янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За 17 серпня вивезено 43 людини, зокрема 4 дітей, 26 жінок та 5 осіб з інвалідністю.

Всього за період з 9 серпня евакуйовано 526 людей, серед них 143 дитини.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На місці працюють понад 14 волонтерських організацій. Усі евакуйовані отримують гуманітарну, правову, психологічну та іншу допомогу. Тим, хто цього потребує, надається безплатне житло. 

Нагадаємо, останнім часом ворог помітно посилив обстріли міст та сіл Харківщини, що наближені до лінії фронту. Тому із 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, триває обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies