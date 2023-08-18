З Куп'янського району евакуювали понад 500 людей

Тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп'янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За 17 серпня вивезено 43 людини, зокрема 4 дітей, 26 жінок та 5 осіб з інвалідністю.

Всього за період з 9 серпня евакуйовано 526 людей, серед них 143 дитини.

На місці працюють понад 14 волонтерських організацій. Усі евакуйовані отримують гуманітарну, правову, психологічну та іншу допомогу. Тим, хто цього потребує, надається безплатне житло.

Нагадаємо, останнім часом ворог помітно посилив обстріли міст та сіл Харківщини, що наближені до лінії фронту. Тому із 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, триває обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.