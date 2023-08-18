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Унаслідок ворожого обстрілу Куп’янська загинула жінка

Зруйнований будинок, спалахнула пожежа. Ще одна жінка отримала поранення.

Унаслідок ворожого обстрілу Куп’янська загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: Єрмак у Telegram

Протягом минулої доби, 17 серпня, від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу міста Куп'янськ зруйнований приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Отримала медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

У місті Вовчанськ та селі Вовчанські Хутори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки. Також під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти.

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Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 3,9 га території та знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет.

На лінії фронту на Куп’янському напрямку російські окупанти продовжили спроби йти в наступ в районі Сеньківки. Отримали відсіч від ЗСУ та відступили з втратами.

Нагадаємо, 16 серпня тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області. Внаслідок обстрілу Куп’янська загинув чоловік.

 

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