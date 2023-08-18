Унаслідок ворожого обстрілу Куп’янська загинула жінка

Протягом минулої доби, 17 серпня, від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу міста Куп'янськ зруйнований приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Отримала медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

У місті Вовчанськ та селі Вовчанські Хутори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки. Також під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 3,9 га території та знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет.

На лінії фронту на Куп’янському напрямку російські окупанти продовжили спроби йти в наступ в районі Сеньківки. Отримали відсіч від ЗСУ та відступили з втратами.

Нагадаємо, 16 серпня тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області. Внаслідок обстрілу Куп’янська загинув чоловік.