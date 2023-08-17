Головне за день. Четвер, 17 серпня

Дніпропетровщину росіяни за день обстріляли тричі.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО про звільнення керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ (військкоматів).

Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному рекомендовано ухвалити рішення про перебування на посадах військкомів, припинивши практику їх ротацій. Також він має призначити за рекомендаціями командирів оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ на посади очільників ТЦК осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, та за умови проходження ними перевірки Службою безпеки України.

Крім того, Офіс Генпрокурора, НАЗК і ДБР мають у місячний термін вжити додаткові заходи із протидії вчиненню посадовцями військкоматів корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулись 24 бойових зіткнення.

Окупанти завдали чотирьох ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснили 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох - по зенітно-ракетних комплексах. Було знищено два ворожі ударні гелікоптери Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та станцію РЕБ противника.

На Шахтарському напрямку росіяни укотре здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

Безуспішними виявилися спроби окупантів наступати в районі Білогорівки Луганської області (Лиманський напрямок), Синьківки Харківської області (Куп’янський), Богданівки та Білої Гори Донецької області (Бахмутський), Керамік Донецької області (Авдіївський).

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки, що на Донеччині.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 серпня – в нашій новині.

Німеччина передала Україні ще дві системи ППО IRIS-T у межах нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Що ще входить до нового пакету — в нашій новині.

Туреччина обговорила з РФ інцидент у Чорному морі із суховантажем Şükrü Okan, попередивши про неприйнятність перешкоджанню руху суден у Чорному морі.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (DMM) при управлінні комунікацій президента Туреччини.

DMM спростував інформацію про "напад російських військових на турецьке судно". Інцидент із Şükrü Okan стався в міжнародних водах, а судно, що належить турецькій компанії, перебувало під прапором Палау.

"Незважаючи на все це, після втручання в рух судна співрозмовники в Російській Федерації були належним чином попереджені, щоб уникнути подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі", – зазначили в DMM.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!