Протягом дня 17 серпня російські окупаційні війська тричі обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни двічі вдарили з артилерії по Нікополю,ще один раз - по Марганецькій громаді.

Загалом до населених пунктів прилетіли понад 20 снарядів.

Сергій Лисак уточнив, що загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Російський обстріл пошкодив комунальне підприємство та 12 приватних будинків, з яких три зайнялися. Крім того, обстріл понівечив вісім господарських споруд, авто та лінію електропередач.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Сьогодні близько 10 години ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові поранення.