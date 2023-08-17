Протягом дня 17 серпня російські окупаційні війська тричі обстріляли Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни двічі вдарили з артилерії по Нікополю,ще один раз - по Марганецькій громаді.
Загалом до населених пунктів прилетіли понад 20 снарядів.
Сергій Лисак уточнив, що загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Російський обстріл пошкодив комунальне підприємство та 12 приватних будинків, з яких три зайнялися. Крім того, обстріл понівечив вісім господарських споруд, авто та лінію електропередач.
Сьогодні близько 10 години ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові поранення.