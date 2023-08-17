НАЗК внесло китайського власника AliExpress до переліку міжнародних спонсорів війни

Прибуток ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло власника AliExpress - китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited - до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати в Росії.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Група надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді.

На території РФ найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)", зазначили в Агентстві. Власником фірми є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Прибуток ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).

"У квітні 2023-го агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупила щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (контролюється росіянами) в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba", - повідомили в НАЗК.

Агентство підкреслило, що Alibaba вдається до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російським вторгненням. Зокрема, торік у березні компанія заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас проросійські дописи на платформі не видаляють.

"Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно", - зауважили в НАЗК.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни бермудську компанію Bacardi Limited, яка продовжує вести бізнес у РФ. Також у список потрапив один із найбільших світових портових операторів DP World.