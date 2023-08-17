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ВАКС дозволив спеціальне досудове розслідування щодо ексглави Укрспецекспорту Саламатіна

Це дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

ВАКС дозволив спеціальне досудове розслідування щодо ексглави Укрспецекспорту Саламатіна
Дмитро Саламатін
Фото: ukrinform.ua

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього генерального директора Укрспецекспорту, ексглави Укроборонпрому, Міноборони Дмитра Саламатіна.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Таке рішення дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

У САП нагадали, що під час досудового розслідування встановили, що Саламатін упродовж 2010-2012 років, обіймаючи посади генерального директора ДК "Укрспецекспорт" та генерального директора ДК "Укроборонпром", у змові з іншими особами, організував підготовку і підписання агентської угоди з компанією нерезидентом, низки додаткових угод та актів приймання виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про надані агентські послуги. Все це стало підставою для сплати «агенту» понад 23,8 млн доларів.

Наразі триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, раніше ВАКС заочно арештував Саламатіна. Зловмисник давно вік до Росії. Крім того, у цій же справі заочно арештували Дмитра Перегудова, який очолював "Укрспецекспорт" після ексміністра.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило експрезиденту Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву підозри у державній зраді.

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