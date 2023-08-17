У Харкові правоохоронці викрили діяльність шахрайського кол-центру.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“Органи прокуратури проводять активну роботу з викриття та припинення діяльності так званих «офісів» — шахрайських кол-центрів. Аби заробити на довірливості людей, їх працівники використовують різні схеми. Вони представляються співробітниками банківських установ, правоохоронцями, обіцяють шалені заробітки на фінансових пірамідах та криптовалюті, видають себе за родичів, що потрапили в біду і терміново потребують грошей. Один з таких кол-центрів викрито у Харкові”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасники схеми облаштували приміщення в центрі міста необхідною технікою. Співробітників набирали різними способами, у тому числі через проведення прямих трансляцій у соцмережах. При цьому розповідали про умови роботи, «відсутність ризиків» тощо.

Після проходження навчання працівники кол-центру приступали до роботи за заздалегідь розробленим сценарієм. Повідомляючи неправдиву інформацію, залякуючи блокуванням рахунків та здійснюючи психологічний тиск, вони домагалися, щоб їхня жертва називала дані банківської картки або ж безпосередньо переводила гроші на рахунок шахраїв.

16 серпня 2023 року під час обшуку в офісному приміщенні виявлено близько 130 людей, які там працювали. Вилучено системні блоки, жорсткі диски, телефони, робочі блокноти та інші докази протиправної діяльності.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, у Києві викрили call-центр, який виманював у людей псевдоінвестиції. Ділки заробили понад мільйон гривень.