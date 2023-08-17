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Легендарна бригада "Азов" відновилася і вже виконує бойові завдання, - НГУ

Воїни "Азову" завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.

Легендарна бригада "Азов" відновилася і вже виконує бойові завдання, - НГУ
Фото: azov.pro

Легендарна бригада "Азов" відновилася і вже виконує бойові завдання.

Про це повідомив заступник директора Департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва", - сказав Уршалович.

За його даними, бійці "Азову" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці. 

Так, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометних розрахунок та інженерну машину окупантів БАТ-2. Уршалович зазначив, що обидві цілі були уражені прямим влучанням, що вкотре підтверджує високий рівень цього підрозділу. 

Нагадаємо, у липні командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що командири "Азова" готуются до відправки на фронт. Заборони для їхньої участі в бойових діях немає.

Пʼять захисників Маріуполя, які були звільнені з російського полону в вересні 2022, за домовленістю з Ердоганом мали до кінця війни перебувати в Туреччині. Це - командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України.

Однак 8 липня, під час візиту Зеленського до Туреччини, їх вдалося забрати всіх на Батьківщину.

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