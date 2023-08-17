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РФ не вивела жодного ракетоносія у Чорне море

Два носії "Калібрів" чергують у Середземному морі.

РФ не вивела жодного ракетоносія у Чорне море
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Уранці 17 серпня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море чотири кораблі. Серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

“Станом на 10:00 17 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі, в Азовському морі – один ворожий корабель”, – ідеться у повідомленні.

У Середземному морі Росія тримає вісім кораблів. Серед них – два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.

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Нагадаємо, станом на ранок середи 16 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало сім ворожих кораблів. Ракетоносіїв не було.

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