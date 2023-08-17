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На Запоріжжі ЗСУ знищили ще один Ка-52 "Алігатор" ворога

Вартість одного гелікоптера – 16 млн доларів.

На Запоріжжі ЗСУ знищили ще один Ка-52 "Алігатор" ворога
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ в фейсбук

Другий за сьогоднішній ранок ворожий вертоліт Ка-52 знищили Збройні сили. На цей раз гелікоптер був ліквідований у Запорізькій області.

Про це повідомляє у Facebook 47-ма окрема механізована бригада.  

Зазначається, орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор" у районі Роботине, що на Запоріжжі. Його знищили пострілом з ПЗРК.

"На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52.  Вартість одного такого – 16 млн доларів", – йдеться у повідомленні.

Гелікоптер Ка-52 призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

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Нагадаємо, сьогодні зранку Сили оборони ліквідували ворожий вертоліт Ка-52 на Бахмутському напрямку. Його знищив підрозділ ЗРВ Повітряних Сил.

 

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