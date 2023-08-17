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Керченський міст працює в обмеженому режимі, – Гуменюк

Деякі автомобільні смуги функціонують для легкового транспорту.

Керченський міст працює в обмеженому режимі, – Гуменюк
Керченський міст
Фото: EPA/UPG

Керченський міст в тимчасово окупованому Криму працює в обмеженому режимі після нещодавніх атак.

Про це заявила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Міст поставили на "провітрювання", тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено", – розповіла вона.

За словами Гуменюк, міст, що з’єднує Росію і тимчасово окупований Крим, не забезпечує окупантам повної логістики.

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Нагадаємо, протягом суботи 12 серпня рух Керченським мостом тричі закривали через вибухи у Керчі. Міноборони РФ заявляло, що Кримський міст атакували ракетою С-200. Її нібито збила російська ППО.

17 липня  відбулася атака на Кримський міст, яка була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. 

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