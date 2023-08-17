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Унаслідок ворожого обстрілу Куп’янська загинув чоловік

За добу ворог обстріляв 5 районів Харківщини. Пошкоджені будинки, спалахнули пожежі.

Унаслідок ворожого обстрілу Куп’янська загинув чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби, 16 серпня, тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки. По селищу Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура. У селі Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.

У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. В районі села Велика Рогань Харківського району через обстріли загорівся ліс.  

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Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Сьогодні близько 6:50 ранку ворог обстріляв село Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 3 га території та знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися йти в наступ в районі Сеньківки. Під вогнем наших захисників відступили з втратами.

Нагадаємо, учора близько 16:00 російські окупанти обстріляли Харківщину. Під обстріли потрапили населені пункти Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів.

 

 

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