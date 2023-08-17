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Нічого подібного, – в Білому домі заперечили розмови про вступ України до НАТО в обмін на територіальні поступки

Основна увага США зосереджена на допомозі Україні у веденні війни з РФ.

Нічого подібного, – в Білому домі заперечили розмови про вступ України до НАТО в обмін на територіальні поступки
Фото: EPA/UPG

У Білому домі спростували інформацію про те, що велися розмови про надання Україні членства в НАТО в обмін на відмову від частини території.  

Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

"Нічого подібного. Це не так", – відповів він на питання журналіста про обмін українських територій на членство в Альянсі.

Кірбі нагадав, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі. За його словами, наразі основна увага США зосереджена на допомозі Україні у боротьбі зі збройною агресією РФ та поверненні територій, які повністю належать Україні.

"Вони (Україна, – ред.) досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", – наголосив Кірбі.

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Нагадаємо, керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.

У МЗС України відреагували на заяву керівника апарату генсека НАТО про вступ України до Альянсу в обмін на відмову від частини територій. За словами речника відомства Олега Ніколанка, такі розмови є абсолютно неприйнятними.

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