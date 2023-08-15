Розмови про вступ України до НАТО в обмін на територіальні поступки – абсолютно неприйнятні, – МЗС

В МЗС України відреагували на заяву керівника апарату генсека НАТО про вступ України до Альянсу в обмін на відмову від частини територій. За словами речника відомства Олега Ніколанка, такі розмови є неприйнятними.

"Керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними", – наголосив Ніколенко.

Він нагадав, що "завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують".

"Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", – зазначив речник МЗС.

Ніколенко додав, що Україна налаштована на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

Нагадаємо, керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.